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РФ скидає на Чернігів некеровані авіабомби, – ОВДА

Ольга Денисяка

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Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова. Про це заявив голова голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram.

В’ячеслав Чаус заявив, що зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів.

Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігові бійці ППО.


«Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам», – заявив В’ячеслав Чаус.

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