На Львівщині прихисток знайшли 63 тисячі людей: контакти для переселенців

Станом на 5 березня на території Львівської області розселили 63,6 тисяч людей з інших областей. Загалом же в області вже розгорнули понад 80 тисяч місць для поселення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Львівська ОВА створила центр для прийняття та подальшого поселення людей з інших регіонів на «Арені Львів». Цю роботу координує департамент економічної політики. Він забезпечує тимчасове розміщення людей, які надалі планують їхати за кордон, а також тривале проживання.

Так, від залізничного вокзалу, що на площі Двірцевій, на «Арену Львів» людей з інших регіонів доставляють шатл-бусами. Також від «Арени Львів» внутрішньо переміщених осіб перевозять у громади області.

Люди з інших областей можуть отримати інформацію за такими номерами телефонів:

надати будь-яку допомогу для центру: 0962328193 ;

; для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги: 0684147963 ;

; для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги: 0971821860 ;

; для тих, хто потребує притулку: 0973474459 ;

; для вирішення транспортних питань: 0962328058;

Також в межах Львівщини можна телефонувати за коротким номером 112. Якщо на території інших областей чи з-за кордону – 032 259 60 31.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.