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На «Арені Львів» розгорнули центр для переселенців

Ольга Денисяка

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На стадіоні «Арена Львів» розгорнули центр для прийняття та координації переселенців. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає пресслужба ЛОДА.

Максим Козицький розповів, як Львівщина готується приймати переселенців з інших областей. Зокрема, для розселення українців, які шукатимуть прихистку на Львівщині, будуть задіяні школи, гуртожитки, університети, санаторії.

Для оперативної роботи у Палаці мистецтв на Коперника, 17 розгорнули гуманітарний штаб, де можна отримати всю інформацію щодо надання гуманітарної допомоги, розселення, забезпечення всім необхідним. А на стадіоні«Арена Львів» відкрили центр для прийняття переселенців і подальшого відправлення на тимчасове проживання.

Також Максим Козицький наголосив, що до кінця дня блокпости встановлять на всіх в’їздах у Львівську область, а до завтра – на всіх в’їздах у Львів. Окрім того, посилили патрулювання львівського аеропорту.

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Мешканців закликають менше перебувати на вулицях, а бути поруч із рідними та не панікувати. Усіх небайдужих закликають долучатись до патрулювання, підрозділів тероборони, добровольчих загонів, волонтерських об’єднань.

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