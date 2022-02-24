На «Арені Львів» розгорнули центр для переселенців

На стадіоні «Арена Львів» розгорнули центр для прийняття та координації переселенців. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає пресслужба ЛОДА.

Максим Козицький розповів, як Львівщина готується приймати переселенців з інших областей. Зокрема, для розселення українців, які шукатимуть прихистку на Львівщині, будуть задіяні школи, гуртожитки, університети, санаторії.

Для оперативної роботи у Палаці мистецтв на Коперника, 17 розгорнули гуманітарний штаб, де можна отримати всю інформацію щодо надання гуманітарної допомоги, розселення, забезпечення всім необхідним. А на стадіоні«Арена Львів» відкрили центр для прийняття переселенців і подальшого відправлення на тимчасове проживання.

Також Максим Козицький наголосив, що до кінця дня блокпости встановлять на всіх в’їздах у Львівську область, а до завтра – на всіх в’їздах у Львів. Окрім того, посилили патрулювання львівського аеропорту.

Реклама партнерів

Мешканців закликають менше перебувати на вулицях, а бути поруч із рідними та не панікувати. Усіх небайдужих закликають долучатись до патрулювання, підрозділів тероборони, добровольчих загонів, волонтерських об’єднань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.