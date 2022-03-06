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Мешканці окупованої Нової Каховки вийшли на мітинг за Україну

Ольга Денисяка

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В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг. Відповідне відео опублікували в Твіттері Української правди.

Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора. Люди співають гімн та дають зрозуміти росіянам, що не змиряться з окупацією.

Додамо, що вчора більше 2000 мешканців Херсона вийшли на акцію протесту на підтримку цілісності України в захоплений росіянами центр міста. У відповідь загарбники почали стріляти з автоматів у повітря.

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський закликав українців, які тимчасово потрапили в окупацію, виганяти ворогів зі своїх міст.

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