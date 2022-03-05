«Окупація тимчасова, переходьте у наступ»: Зеленський закликав українців виганяти ворога

Президент Володимир Зеленський закликав українців, які тимчасово потрапили в окупацію, виганяти ворогів зі своїх міст:

«Наш вільний народе! Ти зараз – на висоті свого духу. На максимумі можливостей. Що дає нам таку впевненість? Звідки вона? Це не просто слова. Це не просто віра. Це – наша реальність. Безумовна реальність, яка підживлюється щодня енергією наших людей. Нашого спротиву. Нашого протесту.

Херсон. Мелітополь. Бердянськ. Конотоп. Реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які щоденно виганяють окупантів. Своєю рішучістю. Своєю єдністю. Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів, – це Україна.

Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо й не віддамо жодному ворогу. Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. Хай і тимчасово. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. І ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР. І ти не відходиш.

Саме тому окупація – тимчасово! Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: іди додому. Як російський корабель! Відтісняють їх із нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок вперед – до перемоги для всієї нашої держави. Це шанс на життя.

Українці! В усіх наших містах, містах України, куди зайшов ворог, відчуйте це. Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Виходьте! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст. З нашої землі. Щоб не зробили нові «ДНР» і «ЛНР», у яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство. Тільки на колінах.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Донбас! Згадай, як про тебе казали: Донбас ніхто не ставив на коліна. І нікому не дано поставити! Ці слова у Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз?

Донбасе, зараз саме час! Ми звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто чує нас. Кому не стерли пам’ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом.

Боріться за свої права! За волю. За Україною. Разом із Херсоном. Разом із Бердянськом. Разом із Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.