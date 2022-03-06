Кабмін визначив, що робити з тілами російських окупантів

Кабінет міністрів України визначив порядок збору, зберігання та передачі тіл загиблих в Україні російських окупантів. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 5 березня.

Постанову прийняли для передачі тіл (останків) загиблих на війні, а також задля недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань в Україні, спричинених наявністю на територіях ведення військових дій непохованих тіл загиблих.

Згідно з постановою, військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують забезпечення збору тіл.

Військові адміністрації забезпечують утворення відповідних спеціальних груп у складі: представників сил територіальної оборони Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, бюро судово-медичної експертизи (за згодою), слідчих правоохоронних органів, громадських та релігійних об’єднань (за згодою), громадських організацій (за згодою), волонтерів (за згодою) та інших.

Спеціальні групи обов’язково забезпечать: патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл. За відсутності спеціалізованого транспорту використовується наявний транспорт з умовними зовнішніми позначками «червоний хрест на білому фоні» для забезпечення безпеки персоналу спеціальних груп.

Під час здійснення збору тіл за можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки збору для подальшого інформування про реальні наслідки військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Для отримання оперативної інформації від Збройних сил та правоохоронців про місця знаходження тіл створюється спеціальний кол-центр при Національній поліції.

Після внесення інформації до бази даних тіла перевозяться до моргів. Якщо це неможливо, то до іншого місця зберігання та в подальшому поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі та/або причепів-авторефрижераторів. Там спеціальні групи збирають дані про тіла.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їх доставка до єдиного центру, з якого їх транспортують до Росії.

Передача тіл на територію Російської Федерації та тимчасово окуповану територію України проводиться разом представниками міжнародних організацій (об’єднань) лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих, які проводяться не більш як 15 днів.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні у рефрижераторах у пунктах їх збору до моменту встановлення осіб загиблих, про що повідомляється кол-центр при Національній поліції.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 6 березня російська армія втратила понад 11 тисяч військових.

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