РФ втратила вже 11 тисяч військових з початку війни

Станом на ранок 6 березня російська армія втратила понад 11 тисяч військових, майже тисячу ББМ, 285 танків та 44 літаки. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тисяч осіб,

танків ‒ 285;

бойових броньованих машин ‒ 985;

артилерійських систем – 109;

реактивних систем залпового вогню – 50;

засобів протиповітряної оборони – 21;

літаків – 44;

гелікоптерів – 48;

автомобільної техніки – 447;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн з паливом – 60;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.

В ЗСУ зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

«Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставили понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ