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РФ втратила вже 11 тисяч військових з початку війни

Оксана Попович

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Станом на ранок 6 березня російська армія втратила понад 11 тисяч військових, майже тисячу ББМ, 285 танків та 44 літаки. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 11 тисяч осіб,
  • танків ‒ 285;
  • бойових броньованих машин ‒ 985;
  • артилерійських систем – 109;
  • реактивних систем залпового вогню – 50;
  • засобів протиповітряної оборони – 21;
  • літаків – 44;
  • гелікоптерів – 48;
  • автомобільної техніки – 447;
  • легких швидкісних катерів – 2;
  • цистерн з паливом – 60;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.

В ЗСУ зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

«Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставили понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ

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