РФ втратила вже 11 тисяч військових з початку війни

Станом на ранок 6 березня російська армія втратила понад 11 тисяч військових, майже тисячу ББМ, 285 танків та 44 літаки. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тисяч осіб,
- танків ‒ 285;
- бойових броньованих машин ‒ 985;
- артилерійських систем – 109;
- реактивних систем залпового вогню – 50;
- засобів протиповітряної оборони – 21;
- літаків – 44;
- гелікоптерів – 48;
- автомобільної техніки – 447;
- легких швидкісних катерів – 2;
- цистерн з паливом – 60;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.
В ЗСУ зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
«Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставили понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
Фото: Генштаб ЗСУ
Оксана Попович