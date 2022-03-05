ЗСУ збили ще один вертоліт росіян

Українські військові збили ще один ворожий вертоліт із РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство оборони України.

«Так гинуть російські окупанти. Цього разу – у вертольоті! Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за повні дев’ять днів війни українська авіація ліквідувала вже 39 ворожих літаків і 40 вертольотів. Щодо особового складу військ, то Росія втратила вже понад 10 тисяч солдатів.

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