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Українська протиповітряна оборона знищила вже 39 літаків і 40 вертольотів

Наталя Дуляба

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За дев’ять днів війни українська авіація ліквідувала вже 39 літаків і 40 вертольотів РФ. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Протягом минулої доби, 4 березня, протиповітряна авіація України збила ще три російські штурмовики Су-25. Два з них знищили на Чернігівщині та один – під Волновахою, що на Донеччині.

Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

«Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів», – наголошують у Міноборони.

У відомстві зауважують, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.

За останніми даними, на війні, яку Росія почала в Україні, знищено вже понад 9100 російських військових.

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