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В Україні знищили вже більше 10 тисяч російських окупантів

Наталя Дуляба

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За повних дев’ять днів українські військові ліквідували вже понад 10 тисяч солдатів, які вторглися з РФ. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

З 24 лютого по 5 березня, тобто за повних дев’ять днів війни в Україні, загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять:

  • особового складу – понад 10 тисяч осіб,
  • танків ‒ 269 одиниць,
  • ББМ ‒ 945 одиниць,
  • артилерійських систем – 105 одиниць,
  • РСЗВ – 50 одиниць,
  • засоби ППО – 19 одиниць,
  • літаків – 39 одиниць (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 одиниць (уточнюється),
  • автомобільної техніки – 409 одиниць,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • цистерни з ППМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці.

Водночас у Міноборони додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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