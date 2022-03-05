В Україні знищили вже більше 10 тисяч російських окупантів

За повних дев’ять днів українські військові ліквідували вже понад 10 тисяч солдатів, які вторглися з РФ. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.
З 24 лютого по 5 березня, тобто за повних дев’ять днів війни в Україні, загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 10 тисяч осіб,
- танків ‒ 269 одиниць,
- ББМ ‒ 945 одиниць,
- артилерійських систем – 105 одиниць,
- РСЗВ – 50 одиниць,
- засоби ППО – 19 одиниць,
- літаків – 39 одиниць (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 одиниць (уточнюється),
- автомобільної техніки – 409 одиниць,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- цистерни з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці.
Водночас у Міноборони додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Наталя Дуляба