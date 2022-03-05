В Україні знищили вже більше 10 тисяч російських окупантів

За повних дев’ять днів українські військові ліквідували вже понад 10 тисяч солдатів, які вторглися з РФ. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

З 24 лютого по 5 березня, тобто за повних дев’ять днів війни в Україні, загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять:

особового складу – понад 10 тисяч осіб,

танків ‒ 269 одиниць,

ББМ ‒ 945 одиниць,

артилерійських систем – 105 одиниць,

РСЗВ – 50 одиниць,

засоби ППО – 19 одиниць,

літаків – 39 одиниць (уточнюється),

гелікоптерів – 40 одиниць (уточнюється),

автомобільної техніки – 409 одиниць,

легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

цистерни з ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці.

Водночас у Міноборони додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.