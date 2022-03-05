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У перший день Паралімпіади-2022 Україна здобула три медалі

Наталя Дуляба

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Паралімпійська збірна України розпочала виступи на Зимових Іграх-2022. У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту, біатлоні, де вибороли відразу три медалі. Про це пише Суспільне.

Перший комплект медалей був розіграний в сидячому класі серед жінок, 19-річна українка Анастасія Лалетіна фінішувала десятою. А «золото» виграла американка українського походження Оксана Мастерс.

А от у наступних трьох спринтах українці здобули нагороди. Першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату), він став віцечемпіоном у спринті.

Друге «срібло» для України виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату), яка теж фінішувала другою в спринті (клас стоячи). Вона програла чемпіонці менше дев’яти секунд, зробивши при цьому на один промах більше.

Окрім того, ще дві українки опинилися у топ-6: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй – шостою.

А перше «золото» України здобув 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи. Українець пройшов спринтерську дистанцію без промахів, випередивши найближчого суперника відразу на 46 секунд.

Для Вовчинського це вже сьома медаль в кар’єрі на Паралімпійських іграх, і друга золота.

Як писав Львівський портал, 4 березня у Пекіні (Китай) почалась Паралімпіада-2022. У складі збірної України – 29 спортсменів. Російських та білоруських спортсменів від участі у зимових Паралімпійських іграх усунули через агресію цих країн проти України.

Перед початком Паралімпіади українські спортсмени влаштували акцію проти війни.

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