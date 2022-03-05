У перший день Паралімпіади-2022 Україна здобула три медалі

Паралімпійська збірна України розпочала виступи на Зимових Іграх-2022. У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту, біатлоні, де вибороли відразу три медалі. Про це пише Суспільне.
Перший комплект медалей був розіграний в сидячому класі серед жінок, 19-річна українка Анастасія Лалетіна фінішувала десятою. А «золото» виграла американка українського походження Оксана Мастерс.
А от у наступних трьох спринтах українці здобули нагороди. Першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату), він став віцечемпіоном у спринті.
Друге «срібло» для України виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату), яка теж фінішувала другою в спринті (клас стоячи). Вона програла чемпіонці менше дев’яти секунд, зробивши при цьому на один промах більше.
Окрім того, ще дві українки опинилися у топ-6: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй – шостою.
А перше «золото» України здобув 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи. Українець пройшов спринтерську дистанцію без промахів, випередивши найближчого суперника відразу на 46 секунд.
Для Вовчинського це вже сьома медаль в кар’єрі на Паралімпійських іграх, і друга золота.
Як писав Львівський портал, 4 березня у Пекіні (Китай) почалась Паралімпіада-2022. У складі збірної України – 29 спортсменів. Російських та білоруських спортсменів від участі у зимових Паралімпійських іграх усунули через агресію цих країн проти України.
Перед початком Паралімпіади українські спортсмени влаштували акцію проти війни.
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Наталя Дуляба