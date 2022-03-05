Поліція відпустила затриманого за селфі біля блокпосту Шуфрича

Затриманого 4 березня в Києві нардепа Нестора Шурича відпустили. Народний депутат від ОПЗЖ заявив, що робив селфі в момент, коли бійці територіальної оборони упіймали його за фотографування блокпостів у Києві. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Нестора Шуфрича у Facebook.

«Учора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце (поблизу Києво-Печерської лаври. – ред), чому – пояснювати, я думаю, не треба. Повірте мені, довкола не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які в сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги. Коли я практично перестав фотографуватися, не говоритиму звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей, випустило кілька черг у повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що встановили правоохоронці», – пояснює Шуфрич.

Шуфрич стверджує, що дав знак своїй охороні нічого не робити, «бачачи, що це точно українці».

«Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції, – додав нардеп. – Представники тероборони, які, ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли в цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година – і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися».

Як повідомляв Львівський портал, учора бійці територіальної оборони столиці затримали Нестора Шуфрича. Як повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський, це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.

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