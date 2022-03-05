Офіс президента закликав тероборону Львівщини розблокувати дороги

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав територіальну оборону в західних областях України не створювати затори і розвантажити дороги. Оскільки це ускладнює доставку гуманітарної та військової допомоги в інші регіони України. Про це Олексій Арестович заявив у відеозверненні у суботу, 5 березня.

Так, радник голови Офісу президента заявив, що тероборона західних областей України через надмірне бажання допомогти створила затори на дорогах. Відтак членів тероборони закликали упорядкувати свою роботу таким чином, щоб розблокувати дороги.

«Надходять чисельні сигнали, що місцева самооборона фактично паралізувала рух дорогами. Це є погано, тому що західна допомога – гуманітарна і воєнна – не зможе вчасно бути перекинута в центральні, східні та південні області. Дорогі друзі, давайте наводити порядок на дорогах, це є величезна проблема. Це є проблема на рівні держави», – зазначив він.

Олексій Арестович закликав чергових на блокпостах не оглядати підозрілі машини посеред дороги, а організувати для цього спеціальні майданчики. І таким чином зменшити навантаження на дороги. Допомогти виконати ці вказівки повинні голови ОДА та поліція.

«Нам повідомляють, що коли ви вважаєте машину підозрілою, ви навіть не ссуваєте її на спецмаданчик огляду, а утримуючи на трасі, оглядаєте, поки інші машини стоять. І коли наші пасажиропотоки і грузопотоки їдуть 40 кілометрів чотири години – це вже державна проблема. Офіс Президента України закликає впорядкувати дороги на заході країни – Тернопільська, Рівненька, Волинська, Львівська, Івано-Франківська та Черівецька області. Не можна не вітати ваше бажання долучитись до оборони держави, західні регіони роблять дуже багато, але ми маємо розвантажити дороги», – пояснив Олексій Арестович.

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Як повідомляв Львівський портал, з проханням зменшити кількість блокпостів до влади на місцях вже звертався очільник Львівської ОВДА. Максим Козицький заявляв, що велика кількість блокпостів на Львівщині створює проблеми з пересуванням по області.

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна військова адміністрація закликала мешканців Львівщини самовільно не встановлювати блокпости на дорогах та в населених пунктах.

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