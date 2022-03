Херсонець із прапором України виліз на російський БТР

У суботу, 5 березня, в тимчасово окупованому росіянами Херсоні місцевий мешканець під час акції протесту виліз на БТР окупантів із блакитно-жовтим стягом. Про це пише Громадське у своєму Twitter’i.

«Безстрашні херсонці! Один з учасників акції «Херсон – це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Безстрашні херсонці!

Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! 🇺🇦

Fearless Kherson residents!

A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 5, 2022