Херсонець із прапором України виліз на російський БТР

У суботу, 5 березня, в тимчасово окупованому росіянами Херсоні місцевий мешканець під час акції протесту виліз на БТР окупантів із блакитно-жовтим стягом. Про це пише Громадське у своєму Twitter’i.

«Безстрашні херсонці! Один з учасників акції «Херсон – це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Безстрашні херсонці!





WordPress Slideshow Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! 🇺🇦 Fearless Kherson residents! A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 5, 2022

Нагадаємо, 5 березня мешканці Херсона вийшли на підтримку цілісності України в захоплений росіянами центр міста. Люди взяли зі собою блакитно-жовтні прапори і скандували окупантам «Ганьба!». У відповідь загарбники почали стріляти з автоматів у повітря.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.