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За минулу добу Львівщина розселила 5 тисяч українців, які шукають прихистку від війни

Оксана Попович

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За минулу добу на території Львівщини розселили понад 5 тисяч осіб, які були вимушені виїхати з інших областей через російське вторгнення. Про це розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, пише ЛОДА.

За словами Андрія Годика, на Львівщині можливість прийняття громадян розділили на різні етапи.

«Перший – це ті приміщення, які спеціалізовано призначені для проживання. Це санаторії, готелі хостели тощо. Другий – це вся можлива інфраструктура, яка може бути використана під тимчасове розміщення: школи, гуртожитки тощо», – пояснив представник ЛОВА.

Перший заступник зауважив, що використання другого типу приміщень – це крайній захід. Проте, якщо ситуація буде потребувати, окрім цього, можуть розгорнути ще додаткові місця, зокрема в спортивних спорудах.

У Львівській ОДА запевняють, що ліжкомісця для поселення українців з інших областей є в достатній кількості. Так, у гуртожитках закладів професійно-технічної освіти, дошкільних закладах, навчально-реабілітаційних центрах та спеціальних школах облаштували 35 тисяч місць для переселенців.

Загалом же з початку війни, з 24 лютого, Львівщина прийняла вже понад 80 тисяч українців. Крім того, з цього часу майже 5 тисяч вимушених переселенців знайшли тимчасову домівку в стінах закладів освіти Львівщини.

Також відносну безпеку в області знайшли діти-сироти та вихованці спеціальних шкіл. Відтак у трьох навчально-реабілітаційних центрах наразі перебуває 171 дитина з інтелектуальними порушеннями.

Ще у шістьох закладах, серед яких санаторні школи та навчально-реабілітаційні центри, перебуває 240 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А в одному НРЦ знайшли захист 23 дитини із порушенням опорно-рухового апарату.

З дітьми перебувають педагоги та дорослі, які їх супроводжували. Дітлахи приїжджають із Київської області, Краматорська, Сєвєродонецька, Маріуполя та інших місць бойових дій.

Нагадаємо, що на Арені Львів працює центр для прийняття та подальшої координації переселенців.

Раніше Львівський портал повідомляв куди звертатись переселенцям на Львівщині.

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Фото: ЛОДА

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