Чого потребують гуманітарні штаби Львівщини: актуальний перелік

У всіх районах Львівщини цілодобово працюють гуманітарні штаби. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Про це йдеться у Facebook Львівської ОВДА.

Які речі необхідні першочергово:

Матраци, каремати, розкладачки, термозберігальні ковдри, спальні мішки, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, одяг та дощовики;

Відра господарські, бочки на 20/30/40/60 літрів;

Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники;

Антисептики, маски багаторазові та одноразові, спирт;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Куди приносити?

Львівський район:

Місто Львів – вулиця Коперника, 17

Контактні особи:

Юрій Візняк – 067 672 06 06

Марія Гіщинська – 068 327 70 72

Андрій Ситар – 097 967 88 30

Дрогобицький район

Місто Трускавець – вулиця Бориславська, 1 (Народний Дім)

Контактні особи:

Надія Козар – 066 725 37 20

Олег Чернявий – 097 581 57 81

Золочівський район

Місто Золочів – вулиця Чорновола, 3 (Золочівський РДА, актова зала)

Контактні особи:

Марія Ференц – 097 478 36 44

Тарас Дума – 068 006 47 71

Стрийський район

Село Слобідка – вулиця Колеси, 6

Контактна особа:

Ігор Олянін – 068 378 39 32

Самбірський район

Місто Самбір – вулиця Мазепи, 8 (перший поверх)

Контактні особи:

Зоряна Войтович – 098 260 17 99

Мирослава Здреник – 068 547 26 72

Червоноградський район

Руслана Антонюк – 066 514 79 78

Галина Ложовська – 063 409 61 95

Місто Сокаль – вул. Шептицького, 24 (приміщення Народного дому)

Контактна особа:

Мамулалдзе Ольга – 0936531046

Місто Сокаль, БО «Карітас Сокаль» вул. Г.УПА 11

Контактна особа:

Яремчук Мар‘яна – 0503376023

Яворівський район

Місто Яворів – вулиця Львівська, 54а (Спортивна шкода ДЮСШ)

Контактна особа:

Олег Мурин – 098 446 61 78

Також усіх охочих закликають фінансово підтримати українських воїнів. Зробити внесок у перемогу нашої армії над агресором можна тут:

Благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ»

Реквізити для допомоги:

UA733052990000026007011001168 – для переказів у гривнях.

https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по Україні.

Реквізити у валюті:

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

USD – IBAN UA823052990000026000021013778

EUR – IBAN UA503052990000026006021006875

Призначення платежу – «допомога армії»

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові розгорнули роботу Координаційна рада волонтерів та військових, волонтерський центр «Львівський лицар» та пункт збору гуманітарної допомоги. Адреси пунктів збору у Львові можна знайти за посиланням.

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