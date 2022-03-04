Чого потребують гуманітарні штаби Львівщини: актуальний перелік

У всіх районах Львівщини цілодобово працюють гуманітарні штаби. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Про це йдеться у Facebook Львівської ОВДА.
Які речі необхідні першочергово:
- Матраци, каремати, розкладачки, термозберігальні ковдри, спальні мішки, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, одяг та дощовики;
- Відра господарські, бочки на 20/30/40/60 літрів;
- Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники;
- Антисептики, маски багаторазові та одноразові, спирт;
- Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
- Батарейки, свічки, ліхтарики;
- Вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Куди приносити?
- Львівський район:
Місто Львів – вулиця Коперника, 17
Контактні особи:
Юрій Візняк – 067 672 06 06
Марія Гіщинська – 068 327 70 72
Андрій Ситар – 097 967 88 30
- Дрогобицький район
Місто Трускавець – вулиця Бориславська, 1 (Народний Дім)
Контактні особи:
Надія Козар – 066 725 37 20
Олег Чернявий – 097 581 57 81
- Золочівський район
Місто Золочів – вулиця Чорновола, 3 (Золочівський РДА, актова зала)
Контактні особи:
Марія Ференц – 097 478 36 44
Тарас Дума – 068 006 47 71
- Стрийський район
Село Слобідка – вулиця Колеси, 6
Контактна особа:
Ігор Олянін – 068 378 39 32
- Самбірський район
Місто Самбір – вулиця Мазепи, 8 (перший поверх)
Контактні особи:
Зоряна Войтович – 098 260 17 99
Мирослава Здреник – 068 547 26 72
- Червоноградський район
Руслана Антонюк – 066 514 79 78
Галина Ложовська – 063 409 61 95
Місто Сокаль – вул. Шептицького, 24 (приміщення Народного дому)
Контактна особа:
Мамулалдзе Ольга – 0936531046
Місто Сокаль, БО «Карітас Сокаль» вул. Г.УПА 11
Контактна особа:
Яремчук Мар‘яна – 0503376023
- Яворівський район
Місто Яворів – вулиця Львівська, 54а (Спортивна шкода ДЮСШ)
Контактна особа:
Олег Мурин – 098 446 61 78
Також усіх охочих закликають фінансово підтримати українських воїнів. Зробити внесок у перемогу нашої армії над агресором можна тут:
Благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ»
Реквізити для допомоги:
UA733052990000026007011001168 – для переказів у гривнях.
https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по Україні.
Реквізити у валюті:
МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901
USD – IBAN UA823052990000026000021013778
EUR – IBAN UA503052990000026006021006875
Призначення платежу – «допомога армії»
Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові розгорнули роботу Координаційна рада волонтерів та військових, волонтерський центр «Львівський лицар» та пункт збору гуманітарної допомоги. Адреси пунктів збору у Львові можна знайти за посиланням.
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Ольга Денисяка