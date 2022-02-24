Львів розгортає роботу волонтерських центрів та пунктів збору гумдопомоги

У Львові розгорнули роботу Координаційна рада волонтерів та військових, волонтерський центр «Львівський лицар», пункт збору гуманітарної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Будинок воїна, що у Львові на вул. Короленка, 1-А, переходить на цілодобовий режим роботи. Тут працюватиме Координаційна рада волонтерів та військових.

«Зараз треба підтримати нашу державу, Збройні Сили України, територіальну оборону. У Будинку воїна створена координаційна рада з волонтерів та військових. До них цілодобово можна звертатися з пропозиціями щодо надання допомоги або за підтримкою», – розповів очільник Будинку воїна Олег Височанський.

Контакти Будинку воїна: 098-519-89-20, сторінка у Facebook, Facebook Олега Височанського – тут.

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На вул. Коперника, 40-А волонтерський центр «Львівський лицар» запускає оперативний пункт допомоги громадянам, який раніше працював як волонтерська ініціатива з допомоги українським військовим. Тут будуть збирати теплі речі, медикаменти і харчі.

Контакти: Львівський лицар у Facebook, Facebook координатора центру Андрія Салюка – тут.

Також у Львівському палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17, запрацював пункт збору гуманітарної допомоги. Сюди всі небайдужі можуть приносити речі першої необхідності, медикаменти та харчі.

Facebook Львівського палацу мистецтв – тут, керівника установи – тут.

Водночас у Львові створили й Координаційний центр для забезпечення прихистком вимушено переміщених осіб. Усіх, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, просять телефонувати: 032-254-60-79.

Міський голова Андрій Садовий уточнив, що серед першочергових речей, які збирає координаційний центр, є:

Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;

Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Адреси пунктів збору:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85

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