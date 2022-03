В Києві пролунала серія вибухів

У ніч на 3 березня неподалік центру Києва пролунали, за попередніми даними, чотири вибухи. Їх було чутно у різних районах столиці. Перед вибухами пролунала повітряна тривога. Про це пише Суспільне.

«Під час моніторингу інтернет-ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється. Підрозділи ДСНС не залучалися», – розповіли у пресцентрі Національної поліції.

Інформацію про вибухи підтвердив й радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

«Я його (вибух) добре чув сам. Так швидко неможливо отримати інформацію. Це пролунало 3-4 хвилини», – сказав він.

Кореспондент CBS Джастін Редман, який знімав сюжет про ситуацію в Києві, зафіксував вибухи на відео.

«Найбільші вибухи, які ми коли-небудь бачили, коли виходили з ефіру сьогодні ввечері», –написав він у Twitter’і.

Biggest blasts we’ve ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx

