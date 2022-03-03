США ввели нові санкції проти російських олігархів та їхніх родин

Сполучені Штати запровадили санкції проти більшої кількості російських олігархів та їхніх родин, зокрема – проти прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова та інших, пише Європейська правда.

Під санкції потрапили особи, як збагачуються коштом росіян, просувають своїх близьких на топпосади, а також особи та компанії, які постачають необхідні ресурси для вторгнення Росії в Україну.

Ці особи та члени їхніх родин будуть відключені від фінансової системи США, їхні активи в США будуть заморожені, а їхнє майно буде заблоковано для використання.

«Міністерство фінансів поділиться фінансовою розвідкою та іншими доказами, якщо це необхідно, з Міністерством юстиції для підтримки кримінального переслідування та арешту активів», – повідомили в Байдена.

Штати вводять санкції проти найближчого оточення Путіна.

Серед них – Алішер Усманов, один з найбагатших людей Росії. Його власність буде заблоковано для використання в США і громадянами США, включаючи його яхту, щойно конфісковану Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії.

Також під санкції потрапив Дмітрій Пєсков, який як речник Путіна є головним постачальником путінської пропаганди.

Сполучені Штати також введуть візові обмеження для 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і близьких оточення.

Також під санкції потраплять Микола Токарєв, Борис та Аркадій Ротенберги, Сергій Чемезов, Ігор Шувалов, Євген Пригожин та їхні родини.

США додатково вводять санкції проти семи пропагандистських організацій: Фонду стратегічної культури SDN та пов’язаних з ним видань “Одна Родина”, “Ритм Євразії” та “Журнал “Камертон”; SouthFront; SDN InfoRos; “Новий східний прогноз”; “Східний огляд”; United World International; Geopolitical.

Крім того, казначейство визначить 26 осіб з Росії та України, які відіграють ключову роль у цих організаціях, і які дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію та виправдовувати діяльність Кремля.

Нагадуємо:

512-футова яхта Dilbar вартістю майже 600 млн дол російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Європейського Союзу, була конфіскована німецькою владою в місті Гамбурзі.

Раніше ЄС опублікував рішення щодо нового пакета санкцій проти Росії у зв’язку з вторгненням в Україну. До списку санкцій додано 26 росіян, серед яких – високопосадовці, військові, бізнесмени та пропагандисти.

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