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Росіяни вбили у Харкові спостерігача ОБСЄ

Андрій Котенський

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Від обстрілу російськими військами Харкова загинула член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна, йдеться на сайті OSCE.

Спостерігач загинула від ворожого обстрілу міста 1 березня.

«Марину вбили, коли доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України снаряди та ракети вражають житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям», – йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Моніторингова група відзначає, що незважаючи на неодноразові заклики з усього міжнародного співтовариства, неспровокована військова операція проти України триває. «Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації до негайного припинення бойових дій і вступу до змістовного діалогу – зазначили в ОБСЄ.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російська армія безжально бомбардує Харків. Один з обстрілів 1 березня припав на центр міста біля будівлі облдержадміністрації.

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