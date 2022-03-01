Центр Харкова після бомбардування Росії: постраждали щонайменше 6 людей

Російська армія безжально бомбардує Харків. Один з обстрілів 1 березня припав на центр міста біля будівлі облдержадміністрації. Попередньо відомо про шістьох постраждалих, серед них – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

«Божевільні “визволителі” вже не приховують, що їхні авіаудари здійснюються саме по цивільному населенню. Наразі ворог цинічно й демонстративно поливає ракетами центр першої столиці нашої багатостраждальної України», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що снаряд влучив у будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та в частину житлового масиву, де розташовані переважно 4-5 поверхові житлові будинки. На даху оперного театру спалахнула пожежа. В момент авіаобстрілу на площі були люди та їздили машини.

Попередньо відомо про 6 постраждалих, в тому числі одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.

Рятувальники лише нещодавно приступили до роботи, адже російські загарбники не припиняли обстріли. На місці працюють 80 надзвичайників, волонтери. Вони розбирають завали та витягують тіла загиблих.

Нагадаємо, 28 лютого російські військові масовано обстріляли житлові квартали Харкова з «Градів». За попередніми даними, загинули 9 людей і ще 37 дістали поранення, у тому числі 3 дитини.

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Фото, відео: ДСНС