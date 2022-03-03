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Перетин кордону: яка ситуація на Львівщині

Наталя Дуляба

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На кордоні з Польщею вже другий день немає довгих черг із охочих виїхати з України. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, станом на 06:00 год. четверга, 3 березня, на пунктах пропуску на Львівщині така ситуація:

  • ПП «Ягодин» – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • ПП «Устилуг» – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • ПП «Угринів» – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • ПП «Рава-Руська» – 0 л/а, 40 пішоходів;
  • ПП «Грушів» – 20 л/а, 200 пішоходів;
  • ПП «Смільниця» – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • ПП «Краківець» – 30 л/а, 30 пішоходів;
  • ПП «Шегині» – 100 л/а, 0 пішоходів.

Подібна ситуація і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, через війну, яку почала Росія в Україні, люди масово почали покидати свої домівки на сході і в центрі країни та виїжджати на західну Україну, де більш безпечно, або за кордон.

На західному кордоні утворювались 10-кілометрові черги. Лише за добу 27 лютого тут кордон перетнули 120 тисяч українців. Більше ніж половина з них поїхала до Польщі.

Станом на 1 березня черги на західному кордоні почали зменшуватись. У соцмережах українці стверджують, що причиною цьому стало затримання осіб, які «вирішували» перетин.

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