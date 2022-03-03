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На перемовинах росіяни розділили свої вимоги на три частини

Наталя Дуляба

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Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок «російських пропозицій» на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин. Про це пише Українська правда з посиланням на російські державні ЗМІ.

«Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із тьох частин: військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної», – сказав Мединський.

За його словами, російсько-українські переговори заплановані на 14:00 за Києвом. Вони мають відбутися у Брестській області. РФ нібито чекає на українську делегацію.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що «українська делегація затягує переговори».

Зазначимо, напередодні деякі ЗМІ і Teledram-канали повідомляли, що другий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться у Біловезькій пущі. На це член української делегації, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перемовини справді будуть, але не в цьому місці.

Водночас ще 2 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що дата другого раунду переговорів України та Росії поки невідома.

Як писав Львівський портал, 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій» в районі українсько-білоруського кордону. Відомо, що між сторонами не було жодних домовленостей.

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