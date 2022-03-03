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Переговори відбудуться не у Біловезькій пущі, – Арахамія

Наталя Дуляба

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Другий тур переговорів делегацій України та Росії відбудуться не в Біловезькій пущі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Інформація про проведення перемовин в Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше», – написав він.

Зазначимо, що деякі ЗМІ та Telegram-канали повідомляли, що черговий раунд переговорів відбудеться між Україною та РФ у Біловезькій пущі.

Нагадаємо, 2 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що дата другого раунду переговорів України та Росії поки невідома.

28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій» в районі українсько-білоруського кордону. Відомо, що між сторонами не було жодних домовленостей.

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