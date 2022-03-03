Львівська єпархія УПЦ МП хоче вийти з РПЦ

Духовенство Львівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату вимагає проголошення повної автокефалії від Російської православної церкви. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами очільника Львівщини, духовенство Львівської єпархії УПЦ (МП) вимагає проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі. Таке звернення священнослужителі скерували до правлячого Архиєрея митрополита Філарета.

«І ось – ще один важливий крок, який допоможе обірвати всі зв’язки з РПЦ. Це вперше в історії УПЦ (МП) ціла єпархія, колективно, висловила бажання вийти зі структури РПЦ», – зазначив Максим Козицький.

У зверненні духовенство Львівської єпархії УПЦ (МП) поясню своє бажання вийти з РПЦ через їхнє мовчазне погодження війни

«Сьогодні маски скинуті. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору «руського миру» ховалося людиноненависницьке прагнення захопити і пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі Президента Росії В. Путіна», – цитує священослужителів пресслужба ЛОДА.

Священики наголошують, що перебування церкви у складі РПЦ виставляє вірних УПЦ МП перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами і зрадниками.

«Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!», – йдеться у зверненні.

У Львівській єпархії зауважують, що недостатньо припинити поминати Патріарха Московського Кирила під час богослужіння. Натомість необхідно обірвати всі зв’язки з Російською православною церквою.

Як повідомляв Львівський портал, священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату звернулися до предстоятеля УПЦ Онуфрія з вимогою зібрати Помісний собор та вийти з московського патріархату.