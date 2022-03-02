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США закрили небо для російських літаків

Ольга Денисяка

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Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків. Про це Байден заявив під час виступу, передає УП.

«Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів. Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли», – заявив президент Сполучених Штатів Америки.

Байден у своєму виступі нагадав, що президент РФ розпочав війну проти України. При цьому президент США двічі повторив, що «Путін прорахувався»: і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.

Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі.

Як повідомояв Львівський портал, станом на 28 лютого вже 32 країни світу закрили своє небо для російських літаків.

Заборона поширюється на літаки російських компаній, а також на ті, що зареєстровані або контрольовані Росією. Суднам заборонено відправлятись, приземлятись на території ЄС і літати над нею.

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