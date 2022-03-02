На Львівщині чоловіків-переселенців зобов’язали стати на військовий облік

Чоловіки призовного віку, які приїжджають на Львівщину з інших областей в період воєнного стану, зобов’язані впродовж доби стати на військовий облік. Відповідне розпорядженя підписав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Згідно з наказом, чоловіки-переселенці, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину в період воєнного стану через евакуацію із зон бойових дій, впродовж доби після прибуття повинні з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.

Керівники готелів, санаторіїв та всіх місць, де розміщують переселенців, незалежно від форм власності, повинні негайно повідомляти у територіальні центри та районні військові адміністрації про прибуття на Львівщину чоловіків призовного віку.

Адреси територіальних центрів Львівщини є за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 березня на Львіщвину прибули вже 40 тисяч переселенців. Раніше курортні селища на Стрийщині та Східниця заборонили поселеня чоловіків призовного віку.

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