ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловіків-переселенців зобов’язали стати на військовий облік

Ольга Денисяка

|

Чоловіки призовного віку, які приїжджають на Львівщину з інших областей в період воєнного стану, зобов’язані впродовж доби стати на військовий облік. Відповідне розпорядженя підписав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Згідно з наказом, чоловіки-переселенці, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину в період воєнного стану через евакуацію із зон бойових дій, впродовж доби після прибуття повинні з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.

Керівники готелів, санаторіїв та всіх місць, де розміщують переселенців, незалежно від форм власності, повинні негайно повідомляти у територіальні центри та районні військові адміністрації про прибуття на Львівщину чоловіків призовного віку.

Адреси територіальних центрів Львівщини є за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 березня на Львіщвину прибули вже 40 тисяч переселенців. Раніше курортні селища на Стрийщині та Східниця заборонили поселеня чоловіків призовного віку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів