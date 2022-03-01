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У Львові чоловіків-переселенів закликають йти в тероборону

Ольга Денисяка

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Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що всі військовозобов’язані чоловіки повинні захищати власні міста або записуватись у Територіальну Оборону за місцем поселення. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мер заявив, що військовозобов’язані чоловіки, які привезли сім’ї до Львова, повинні негайно повертатись і захищати свої міста. В іншому випадку, чоловіки зобов’язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення.

«Від початку війни Львів став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких обстрілює окупант. За законами воєнного часу військовозобов’язані чоловіки, які привезли сюди свої сім’ї, мають повертатись і захищати власні міста.  Або зобов’язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення. Це – наша країна! Маємо її захищати і чим можемо, допомагати Збройним силам виганяти окупанта з України», – підкреслив Садовий.

Також мер зазначив: станом на 1 березня у Львові сформували 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади, а їх формувнням займаються виклчно районні адмінстрації.

Нагадаємо, напередодні на Стрийщині заявили, що братимуть на тимчасовий військовий облік всіх чоловків-переселенців. Перед цим в курортному селищі Східниця у Львівській області заборонили поселення чоловіків віком від 18 до 60 років. Такі ж рішення хвалили ще низка громад.

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