162 нобелівські лауреати підписали лист на підтримки України

162 нобелівські лауреати підписали лист із висловленням підтримки українському народу, а також із засудженням дій російської влади, передає Радіо Свобода.

Вони порівняли напад на Україну з нападом нацистської Німеччини на Польщу у 1939 році та на СРСР у 1941 році.

«Ми приєднуємося до засудження цих військових дій та принципового заперечення президентом (Росії) Володимиром Путіним легітимності існування України. Завжди є мирний спосіб вирішення суперечок. (Російська влада) ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобовʼязував Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України», – ідеться у зверненні.

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