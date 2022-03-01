Ворожі снаряди поцілили у дві 9-поверхівки в Херсоні: є постраждалі

Під час сьогоднішнього обстрілу Херсона снаряди окупантів потрапили у два дев’ятиповерхові житлові будинки. Відомо про чотирьох постраждалих людей. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Ранок вівторка 1 березня у Херсоні був неспокійним. Під час обстрілів російськими військами близько 10:53 кілька снарядів поцілили у два дев’ятиповерхові житлові будинки. Це призвело до руйнування квартир на 2 та 3 поверхах. Крім того, відбувся витік газу та виникла пожежа.

Через влучання снарядів у житлові будинки постраждало четверо людей. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу та продовжують розбирати завали.

Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільному населенню. Так, ворожий снаряд снаряд влучив у пологовий будинок «Адоніс» неподалік від Києва. Крім того, 1 березня російські війська обстріляли центр Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі облради.

Львівський портал показував як виглядає Харків після безжального бомбардування.

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Відео: УНІАН