ЗСУ утримали оборону та відбили прорив російських військ під Черніговом

Українські військові змогли утримати оборону та відбити прорив російських військ біля Чернігова. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У повідомленні йдеться, що ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Наші військові захопили ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

«На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ .Смерть ворогам», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Також відомо, що Україна відбиває повітряну атаку на Київ.

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