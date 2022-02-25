Українців просять не відкривати підозрілі листи і повідомлення

Проти українців почалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами такі листи приходять на пошту і не виключено, що подібні повідомлення можуть бути надіслані в месенджери.

«Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації! В жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень!!! Пам’ятайте про кібергігієну! Бережіть свої життя та Україну!», – повідомив він.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Також відомо, що Україна відбиває повітряну атаку на Київ.

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