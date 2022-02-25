ОСТАННІ НОВИНИ

Українців просять не відкривати підозрілі листи і повідомлення

Андрій Котенський

|

Проти українців почалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами такі листи приходять на пошту і не виключено, що подібні повідомлення можуть бути надіслані в месенджери.

«Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації!  В жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень!!! Пам’ятайте про кібергігієну! Бережіть свої життя та Україну!», – повідомив він.

Реклама партнерів

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Також відомо, що Україна відбиває повітряну атаку на Київ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів