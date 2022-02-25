У Львові скоротили час роботи громадського транспорту

Через введення комендантської години громадський транспорт Львова буде починати роботу із 7:00, а закінчуватиме вже о 21:00. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією управління транспорту ЛМР, через запровадження комендантської години на Львівщині – з 22:00 год. і до 6:00 год. ранку, довелося внести певні зміни у час руху громадського транспорту.

«Оскільки на Львівщині вводиться комендантська година, рух транспорту у Львові – трамваї, тролейбуси і автобуси, розпочинатиметься 7:00 год. і завершуватиметься до 21:00 год.», – повідомив начальник управління транспорту Орест Олеськів.

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Водночас у мерії нагадали, що для пересування у нічний час у місті запровадять спеціальні перепустки. Їх зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб сформують в районних та облдержадміністраціях.

Нагадаємо, 25 лютого у Львові та області вводять комендантську годину. Пересування буде обмежено з 22:00 до 6:00 год.

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