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Російські танки зупинили біля Іванкова. Підірвали міст

Андрій Котенський

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Російська війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст, повідомляє Українська правда.

У бік Києва рухалися російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

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Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Також відомо, що Україна відбиває повітряну атаку на Київ.

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