Львів'ян закликають здати кров: де це зробити

Українців закликають ставати донорами крові для військових. У Львові кров можна здати у трьох пунктах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У Львові працюють Пункти забору крові за такими адресами:

вул. Пекарська, 65 – Обласний Центр крові – з 8:30; +38 032 276-97-68

вул. Миколайчука, 9 – Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – з 9:00; +38 066 018 09 19

вул. Івана Огієнка, 5 – станція переливання крові Львівської залізниці – з 9:00; +38 032 226 26 45

Важливо: перед тим, як їхати у медзаклад, зателефонуйте і уточніть, на котру годину краще приїхати, аби не стояти у чергах.

Додамо, що у Львові оголосили терміновий збір провізії для потреб армії. Перелік необхідних речей та адреси пунктів збор є за цим посиланням.

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