У Львові оголосили терміновий збір провізії для армії. Що і куди приносити?

Пластовий осередок у Львові спільно з мерією міста та мережею МЦ «ТВОРИ» відкриває 11 локацій для термінового збору провізії на потреби української армії у всіх районах Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«В складні часи пластова спільнота гуртується і мобілізує усіх дорослих членів Пласту від 18 років у волонтерстві, закликаючи громаду долучатись до допомоги – поки пластуни та волонтери координують всі процеси, ви можете допомогти провізією української армії у пунктах прийому в своєму районі Львова. Долучайтеся до збору провізії!», – зазначають у Пласті.

За цим посиланням постійно оновлюється список необхідної провізії, медикаментів та харчів на потреби військових. Потреби напряму від військових надходять постійно і точково за запитами, тому всю актуальну інформацію просять відстежувати за посиланям. За можливості просять все приносити в коробках.

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Збір провізії відбувається за адресами:

Сихівський район

вул. Хоткевича, 16а, з 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;

просп. Червоної калини, 66, цілодобово;

Колегіум УКУ (жовтий), Козельницька, 2а, з 10:00 до 18:00 (2й поверх, крило зліва).

Личаківський район

вул. Коциловського, 16, з 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;

вул. Костя Левицького, 67, цілодобово;

вул. Пасічна, 83 (приміщення під церквою), з 9:00 до 20:00, 096 991 67 37.

Шевченківський район

вул. Липинського, 11, цілодобово;

вул. І. Величковського, 58, з 10:00 до 21:00 (Рясне-2).

Галицький район

вул. Шептицьких,16 (двері ліворуч), з 7:00 до 22:00, 093 002 41 71;

вул. Ф. Ліста, 1, цілодобово.

Залізничний район

вул. І. Виговського, 34, цілодобово, 073 482 79 73.

Франківський район

вул. Генерала Чупринки 85, цілодобово.

Усі зібрані медикаменти, харчі та теплі речі збирають, сортують та пакують і відразу відправляють в головному штабі станиці за адресою вул. Шептицьких, 16.

«Вже за 1 день ми відправили повну машину провізії волонтерам, які везуть її на Схід, наступну машину з провізією відправляємо, в кращому випадку, завтра, в гіршому – післязавтра (залежно від ситуації, координуємо дії з волонтерами)», – наголошують у організації.

Конкретні бригади та місця, куди поїде провізія, не вказуються у цілях безпеки, проте територіальне призначення – Авдіївка, Піски і весь Донецький фронт.

Додамо, що у Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) також збирають допомогу для Захисників.

Нагадаємо, у Львові та області працюють сім центрів гуманітарної допомоги. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Адреси центрів та перелік необхідних речей є за цим посиланням.

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