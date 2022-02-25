Комендантська година у Львові не супроводжуватиметься жодними сповіщеннями

Інформація про системи оповіщення щодо комендантської години – це фейк. Про це повідомили у Facebook Львівської ОДА.

В мережі почали поширювати фейки про сповіщення комендантської години. Жодних додаткових оповіщень, сигналів сирен і тому подібного не буде.

Комендантська година триватиме щодня з 22:00 по 6:00 без додаткового звукового оповіщення.

Нагадаємо, у Львові та області з 25 лютого ввели комендантську годину. Для пересування у нічний час запроваджують спеціальні перепустки.

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