Кабмін призупинив експорт препаратів крові

Кабінет Міністрів України прийняв рішення призупинити експорт препаратів крові на 30 днів. Про це Львівському порталу повідомили у прессслужбі МОЗ.

Так, з 25 лютого Україна призупиняє експорт донорської крові за кордон.

«Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення. Разом – до перемоги!», – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, українців закликають ставати донорами крові для військових. У Львові кров можна здати у трьох пунктах. Адреси тут.

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