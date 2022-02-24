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На Львівщині медицина та «швидка» працюють у посиленому режимі

Оксана Попович

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Служба екстреної медичної допомоги повністю мобілізована і надає допомогу. Медики мають достатній запас ліків та перев’язочних матеріалів. Про це на брифінгу 24 лютого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

Львів’ян закликають зберігати спокій, не створювати черг на автозаправних станціях та пропускати екстрені служби першочергове.

«Служба екстреної медичної допомоги повністю мобілізована і надає допомогу. Медицина повністю мобілізована, має запаси як ліків, так і перев’язочних матеріалів», – зазначив Максим Козицький.

Голова ЛОДА також нагадав, що вранці 24 лютого на Львівщині обстріляли три військові частини. Проте інші об’єкти критичної інфраструктури перебувають під посиленим наглядом поліції, Нацгвардії та СБУ.

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Наразі населення повідомлено про повітряну тривогу. Мешканців Львова та області просять триматися близько дому та своїх рідних. Особливо уважними треба бути людям, які живуть чи перебувають біля військових об’єктів.

Надалі варто очікувати повідомлень з офіційних каналів зв’язку. Максим Козицький попередив, що зв’язок поки є, але лінії можуть бути перевантажені, тому працюватимуть з перебоями.

Також раніше мешканців Львівщини попередили про диверсантів у військовій формі із червоною стрічкою, які можуть працювати на Львівщині.

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