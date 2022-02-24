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Мешканців Львівщини попереджають про диверсантів у військовій формі

Наталя Дуляба

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На Львівщині можуть працювати диверсанти у військовій формі із червоною стрічкою. Про це 24 лютого під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

«Є повідомлення від антитерористичного штабу про те, що люди у камуфляжній формі можуть бути диверсантами. Позначка – червона стрічка. Будьте пильні», – сказав голова ЛОДА.

Він також додав, що на території Львівщини наразі диверсантів не затримували, однак в інших областях – так.

Мешканців Львівщини закликають відразу звертатись на лінію «102» при виявленні людей з підозрілою поведінкою.

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«Сьогодні органи Національної поліції підняті по тривозі. Зараз поліцейські патрулюють вулиці. При незрозумілості задавайте питання, цікавтесь і співпрацюйте з нами. Але закликаю жителів Львівщини надавати лише об’єктивну інформацію і звертатись на лінію «102», якщо інформація заслуговує на інтерес Нацполіції. Також закликаю всіх не допускати паніки. Поліція працює», – наголосив керівник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський.

Зберігаймо спокій!

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