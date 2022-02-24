ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян просять вимкнути світло після 23:00 та не виходити на вулицю

Ольга Денисяка

|

Мешканців Львова просять після 23:00 год. не користуватись освітленням у помешканнях та не виходити на вулицю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

«Переконливо просимо сьогодні після 23:00 год не користуватися освітленням у ваших помешканнях. Без нагальної потреби на вулицю не виходити», – йдеться в повідомленні.

Також жителів Львівщини закликають слідкувати за подальшими повідомленнями органів влади.

Зазначимо,  «Львівобленерго» заявило, що не планує вимикання електроенергії у Львові та області.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів