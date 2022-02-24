Львів'ян просять вимкнути світло після 23:00 та не виходити на вулицю

Мешканців Львова просять після 23:00 год. не користуватись освітленням у помешканнях та не виходити на вулицю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
«Переконливо просимо сьогодні після 23:00 год не користуватися освітленням у ваших помешканнях. Без нагальної потреби на вулицю не виходити», – йдеться в повідомленні.
Також жителів Львівщини закликають слідкувати за подальшими повідомленнями органів влади.
Зазначимо, «Львівобленерго» заявило, що не планує вимикання електроенергії у Львові та області.
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Ольга Денисяка