Львів'ян просять вимкнути світло після 23:00 та не виходити на вулицю

Мешканців Львова просять після 23:00 год. не користуватись освітленням у помешканнях та не виходити на вулицю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

«Переконливо просимо сьогодні після 23:00 год не користуватися освітленням у ваших помешканнях. Без нагальної потреби на вулицю не виходити», – йдеться в повідомленні.

Також жителів Львівщини закликають слідкувати за подальшими повідомленнями органів влади.

Зазначимо, «Львівобленерго» заявило, що не планує вимикання електроенергії у Львові та області.

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