Байден оголосив нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден 24 лютого оголосив про санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення російських окупантів в Україну. Про це він заявив на брифінгу, передає hromadske.

США запровадив санкції проти російських банків, які мають разом понад трильйон доларів капіталу, зокрема на російський держбанк ВТБ (другий за величиною у РФ). Санкції розширюють проти російських еліт та їхніх родичів.

США також обмежить здатність РФ і уряду проводити операції зокрема з доларами та євро. Байден каже, що санкції зокрема припинять здатність фінансувати і збільшувати російське військо.

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«Вплив деяких наших санкцій буде видно з часом», – сказав президент Сполучених Штатів.

Водночас Байден каже, що США не братиме участь у війні в Україні. Зазанчив, що говорив із президентом Володимиром Зеленським і переконав його, що Захід продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

«Путін завдав великого болю народові України, народ України показав за 30 років, що він нікому не дозволить забрати їхню країну. Зараз весь світ бачить, що Путін та його оточення ніколи не дбали про безпеку, він хоче побудувати імперію. Будь-яка країна, яка підтримає Росію буде заплямована цією участю», – сказав американський лідер.

Путіна він назвав агресором, який обрав війну.

«Російські військові почали грубий напад на Україну без провокацій. Це задумана наперед атака. Ми говорили про це місяцями. У них є багато військових, вони підтягнули медичне устаткування. Він відкинув будь-яке намагання партнерів уникнути людських страждань», – сказав Байден.

Глава США повідомив, що 25 лютого відбудеться саміт НАТО, де зберуться лідери 30 країн-членів, щоб домовитися про наступні кроки про зміцнення Альянсу. США зокрема перекинуть додаткові сили в Європу.

«Ми будемо захищати НАТО з усіма потужностями нашої сили… Я даю дозвіл на розміщення додаткових військових у Німеччині. Ми також готуємося до наступних кроків, щоб підтримати наших союзників та Україну», – зазначив Байден.

Як повідомляв Львівський портал, Україна закликає світ негайно відключити РФ, яка проводить військове вторгнення в нашу Країну від системи всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT. деякі країни досі вагаються чи відключати Росію від SWIFT, серед них Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.

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