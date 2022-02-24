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Аеропорт «Львів» посилено охороняють, – Козицький

Наталя Дуляба

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Вся територія Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького перебуває під посиленою охороною, аби не допустити приземлення ворожих суден. Про це 24 лютого під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає кореспондент Львівського порталу.

«Львівський аеропорт поки що не піддався атаці. Його та злітно-посадкову смугу посилено охороняють, щоб не дати противнику можливість приземлити власні повітряні судна», – розповів очільник облдержадміністрації.

Зауважимо, що зі самого ранку 24 лютого аеропорт «Львів» скасував усі рейси через закриття повітряного простору України.

Максим Козицький також наголосив на посиленій увазі до житлових будинків, розташованих поблизу військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури. Людей, які живуть у цій території, закликають перевірити найближчі укриття, не відходити від дітей і зберігати спокій.

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Нагадаємо, що мешканців Львівщини попередили про роботу диверсантів у військовій формі із червоною стрічкою. Всіх закликають звертатись на лінію «102» при виявленні людей з підозрілою поведінкою.

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