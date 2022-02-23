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Учасникам тероборони пришвидшать видачу дозволів на зброю

Анастасія Диняк

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Учасники територіальної оборони отримуватимуть дозвіл на зброю за спрощеною процедурою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами заступника Голови Національної поліції України Олександра Фацевича, незабаром учасники територіальної оборони зможуть отримати дозвіл на мисливську зброю за прискореною процедурою.

«Відповідна інструкція дозволяє не надавати нам деякі документи, наприклад, щодо проходження навчання чи спецперевірок. Також кожен член добровольчого формування, відповідно до закону, має пред’явити довідку про несудимість. Якщо він є членом тероборони та має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть в пріоритет і відпрацьовуватимуть ці документи набагато швидше, а відтак у максимально стислі строки надаватимуть дозвіл», – зауважив Олександр Фацевич.

Наразі в українців майже півтора мільйона одиниць зареєстрованої зброї. Більше 700 тисяч володіють вогнепальною зброєю та понад 250 тисяч є власниками спецзасобів. За період лютого 2022 року в Україні видали понад десять тисяч відповідних дозволів.

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