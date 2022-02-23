«Пожежа» у генконсульстві РФ у Львові: дипломати знищували документи

Вранці 23 лютого очевидці повідомили про можливу пожежу у генеральному консульстві Російської федерації у Львові. Проте горіло не консульство, а документи, які спалювали працівники установи. Про це повідомляє Львівський портал.

Повідомлення про займання російського генконсульства, що розташоване на вулиці Костя Левицького, 95, з’явилося вранці. Очевидці побачили дим та вогонь з боку установи, тому викликали пожежників.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, пожежі у дипбудівлі та поблизу не було. Проте працівники консульства щось спалювали в бочці на території консульства.

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Надзвичайників на території не пустили. Натомість до них вийшов представник консульства і повідомив, що причин для хвилювання немає.

Водночас радник голови МВС Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі повідомив, що співробітники диппредставництва таким чином знищували документацію.

«Це димлять залишки документів, які спалювали співробітники генконсульства перед втечею. За даними поліції, вчора всі співробітники консульства, крім кількох сторожів, залишили консульство РФ у Львові», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Генконсульство РФ у Львові припинило запис громадян на прийом для отримання консульських послуг. У дипустанові пояснили зупинку роботи несприятливою епідеміологічною ситуацією та оптимізацією штату.

Раніше у Львові вимагали виселити Генеральне консульство Росії з території на вулиці Костя Левицького, 95. Активісти стверджували, що дипломатична установа розташована незаконно і фактично окупувала земельну ділянку, яка є комунальною власністю Львова.

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Фото: Ігор Зінкевич