Нова кібератака: в Україні не працює низка урядових сайтів

Низка сайтів держорганів України перестали відкриватися. Зокрема, сайт Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та офіційний портал Верховної ради. Про це пише hromadske.

Так, станом на 16:30 год. немає доступу до низки сайтів та урядових вебресурсів України. Серед них є сайт Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та офіційний портал Верховної ради.

Окрім того, жертвою кібератак став спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Політик повідомив про спроби зламу акаунтів його сім’ї та блокування банківських карток. За його словами, намагалися зробити це з локації «Росія, Митищі».

Зазначимо, українські силові структури неодноразово наголошували на тому, що Росія активно веде гібридну війну, поширюючи фейки в інформаційному просторі, аби нагнітати паніку у державі. Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня, і атака може набувати різних форм.

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Нагадаємо, 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні. Зокрема сайти кількох банків, ЗСУ та Міноборони. Такої потужної DDOS-атаки в Україні ще не було ніколи.

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