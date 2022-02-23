Львівська міськрада засудила визнання Росією «Л/ДНР»

У середу, 23 лютого, депутати Львівської міської ради на позачерговій сесії жорстко засудили рішення Росії щодо визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» та ухвалили відповідну заяву. Про це повідомляє Львівський портал.

Львівська мерія затвердила спільне звернення усіх фракцій до керівництва держави та очільників міст-партнерів щодо реакції на новий акт військової агресії Російської Федерації та важливості посилення обороноздатності України.

Мерія Львова категорично засуджує рішення Російської Федерації щодо «визнання» терористичних утворень «ДНР» і «ЛНР».

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«Вимагаємо від Кремля негайно вивести окупаційні війська з території України та припинити будь-яку діяльність, що спрямована проти суверенітету, цивілізаційного вибору (Самопоміч) і територіальної цілісності нашої держави. Обґрунтування злочинних рішень Російської Федерації, які були публічно висловлені Володимиром Путіним, не витримують жодної критики не лише зі сторони історичної науки, але й з позицій міжнародного права та міждержавних домовленостей і свідчать про психологічну неврівноваженість очільника Російської Федерації. Подібний стан справ прогнозує непередбачувані дії зі сторони Кремля та піддає Європу і світ загрозі безглуздої та масштабної війни», – йдеться в заяві.

Відтак міська рада закликає:

Міжнародних партнерів України невідкладно застосувати ефективні і жорсткі санкції щодо країни-агресора та її представників (в тому числі для російського капіталу, що розміщений на території України) і надати нашій країні всесторонню допомогу;

Підтримати пропозицію МЗС щодо повного розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією та визначити процедуру особливого режиму переміщення громадян Російської Федерації на теритоії України;

Закликаємо Кабінет міністрів України розглянути можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Російською Федерацією, а також припинення будь-якого залізничного сполучення з країною агресором через територію нашої країни;

Заморозити активи російського бізнесу і колаборантів в Україні;

Закликаємо Кабінет Міністрів України невідкладно прийняти окрему постанову щодо проведення спрощеної процедури закупівлі для забезпечення сил територіальної оборони та спростити постачання гуманітарної допомоги в Україну;

Закликаємо Кабінет Міністрів України негайно збільшити фінансування оборонних витрат за рахунок статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози (зокрема в частині початку будівництва відповідних підприємств (завод з виготовлення набоїв, боєприпасів, розвиток та серійне виробництво наукових розробок зброї);

Закликаємо Кабінет Міністрів забезпечити фінансування на облаштування, розміщення та забезпечення внутрішньо переміщених осіб;

Закликаємо Кабінет Міністрів України розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних адміністрацій у районах ймовірних воєнних дій;

Налагодити дієву модель співпраці з регіональним органом військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України щодо організації підготовки навчань (тренувань) підрозділів територіальної оборони;

Закликаємо Верховну Раду України скасувати закон №4499 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей;

Закликаємо Верховну Раду України прийняти альтернативний законопроєкт №4335-1 про цивільну зброю та боєприпаси, яким врегульовується питання користування короткоствольною зброєю, організації тирів та стрільбищ;

Закликаємо Верховну Раду України ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули російське та визначити процедуру;

Вимагаємо негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом;

Закликаємо Верховну Раду України прийняти закон про відповідальність за колабораціонізм і російську пропаганду;

Закликаємо Генерального прокурора України відкрити кримінальні провадження проти всіх депутатів Держдуми Російської Федерації, які голосували за визнання Л/ДНР, а також вищих посадових осіб, які готували це рішення;

Міських голів міст-партнерів Львова просимо звернутися до урядів своїх країн з метою прийняття рішення щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації;

Закликаємо Міських голів міст-партнерів Львова надати обладнання для підтримки безперебійної життєдіяльності Львова (медичне обладнання, дизель-генератори тощо);

Звертаємося до голів територіальних громад України за прикладом Львова звільнити від земельного податку оборонні підприємства.

Як повідомляв Львівський портал, 22 лютого депутати Львівської обласної ради також жорстко засудили рішення Росії щодо визнання так званих «ЛНР» та «ДНР».

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