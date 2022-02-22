Заява Львівської облради щодо визнання Росією «ЛНР» і «ДНР»

У вівторок, 22 лютого, Львівська обласна рада зібралась на позачергову сесію, аби ухвалити заяву щодо ситуації на Донбасі. Депутати жорстко засудили рішення Росії щодо визнання так званих «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Обранці громади закликали об’єднатись усі українські політичні сили, організації, установи, підприємства та мешканців Львівської області, щоб захистити Україну, її державну та територіальну цілісність.

«21 лютого весь світ побачив посилення тиску на Україну, зазіхання на наш суверенітет, нашу незалежність. Кожен з нас повинен бути до цього готовим, ми повинні навчитись жити в теперішньому сьогоденні… У нас один спільний ворог, проти якого ми маємо бути єдиними. Лише об’єднання зусиль здатне посилити обороноздатність нашої країни та забезпечити безпеку нашого регіону та кожного мешканця України», – йдеться у заяві.

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Депутати закликали держвладу та органи місцевого самоврядування негайно посилити обороноздатність країни, війська та захист цивільного населення.

«Першочерговим вважаємо за необхідне невідкладно розглянути питання розірвання дипломатичних відносин України з Російською Федерацією, заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, до відновлення територіальної цілісності нашої країни. Ухвалити законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу та власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з РФ», – наголошують депутати Львівської облради.

Мешканців і підприємців на Львівщини закликали не купувати товари чи послуги з РФ й припинити зовнішньоекономічні операції з країною-агресором.

Міжнародну спільноту просять якнайшвидше ввести реальні економічні санкції проти Російської Федерації. Зокрема, заблокувати реалізацію проєкту «Північний потік-2» (NordStream 2), ввести санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, за персональні та секторальні санкції для російських громадян і економіки, ембарго на російську нафту і газ.

«Тільки таким чином ми спільно зможемо зупинити імперські амбіції керівництва кремля на відновлення Радянського Союзу, захистити людство від світової війни та тисяч людських жертв. Ми віримо в силу української армії і знаємо, що вона зробить все, щоб захистити незалежність України та безпеку її громадян. Ми рішуче заявляємо, що Україна єдина та неподільна. Українці ніколи не визнають спроб анексії своїх територій. Ми ніколи не поступимося національними інтересами та державною незалежністю України в її визнаних світом кордонах. Слава Україні!», – вказано у зверненні.

Додамо, що у середу, 23 лютого, на позачергову сесію збереться й Львівська міська рада. Депутати планують прийняти звернення до уряду з проханням спростити процедуру закупівель для облаштування підрозділів тероборони та функціонування міста.

Також обранці громади підтримають пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією.

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