До 30 тисяч гривень: які вакансії та зарплати пропонують на Львівщині

Станом на кінець лютого на Львівщині офіційно є 4200 вільних вакансій. Працедавці пропонують зарплату від шести до тридцяти тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Найбільше варіантів працевлаштування – понад 260 – є для водіїв. Зазначений у заявках розмір заробітної плати коливався від 6,5 до 30 тис. грн.

Майже 230 вакансій задекларували працедавці для швачок із оплатою від 6,5 до 14,5 тис. грн. Відчутний попит на касирів торговельного залу: сто вакансій із зарплатою до 8,5 тис. грн. Бракує також двірників: понад 90 вільних робочих місць із заробітком – до 7 тис. грн.

Чимало пропозицій роботи із заробітною платою від мінімальної до 20 тис. грн надійшло для бухгалтерів (76 вакантних посад) та електрогазозварників (38). Майже три десятки вільних місць праці зареєстрували для вантажників (6,5 – 17 тис. грн) та для інспекторів пенітенціарної системи (8 – 9,4 тис. грн).

Реклама партнерів

Водночас фірми та компанії шукають претендентів на вакансії, які зустрічаються не так часто, зокрема, запрошують на роботу митного брокера, дизайнера тканини, ерготерапевта, оператора відеозапису, звукорежисера, грибоводів, чокерівника, дояра, басейника тощо.

Із пропозиціями працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського обласного центру зайнятості.

Нагадаємо, впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних. Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн.

При цьому є понад сотня вакансій із зарплатою 20 тисяч гривень. Перелік за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.