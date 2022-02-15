Кого шукають на зарплату 20 тисяч гривень: вакансії на Львівщині

Станом на середину лютого на Львівщині офіційно є чотири тисячі вільних вакансій. Серед них – 110 пропозицій з зарплатою понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівського обласного центру зайнятості.

Найбільше шансів знайти високооплачувану роботу є у водіїв – для них є 19 вакансій.

Високий заробіток пропонують працедавці представникам будівельників:

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по сім варіантів зайнятості є для бетонярів, машиністів екскаватора, мулярів,

по три – для майстрів шляхових, малярів, машиністів автогрейдера, столярів, трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) господарства,

по дві вакансії для машиністів механічного котка,

по одній – для лицювальника-плиточника, монтажника-будівельника, монтажника будівельних машин та механізмів.

Окрім того, працедавці шукають п’ятьох скручувальників виробів кабельного виробництва, чотирьох операторів автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, двох укладальників-пакувальників. Стільки ж шукають слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, ізолювальника-плівочника, зварника, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, слюсаря-ремонтника, різальника скла, друкаря флексографічного друкування.

Для осіб із вищою освітою є вакансії для:

чотирьох агрономів,

двох інженерів з проєктно-кошторисної роботи,

двох інженерів-програмістів,

двох начальників відділення,

заступника начальника управління (самостійного) – начальника відділу,

головного інженера,

інженера з проєктування механізованих розробок,

інженер з ремонту,

інженера-проєктувальника,

інспектора кредитного,

начальника відділу кадрів,

начальника цеху,

фармацевта клінічного,

фахівця з режиму секретності,

програміста системного.

Бракує в області також лікарів, зокрема двох терапевтів, лікаря приймальної палати (відділення), нарколога, ортопеда-травматолога, психіатра, статистика, хірурга та хірурга-онколога.

Нагадаємо, впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних. Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн.

Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.

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