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Кого шукають на зарплату 20 тисяч гривень: вакансії на Львівщині

Ольга Денисяка

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Станом на середину лютого на Львівщині офіційно є чотири тисячі вільних вакансій. Серед них – 110 пропозицій з зарплатою понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівського обласного центру зайнятості.

Найбільше шансів знайти високооплачувану роботу є у водіїв – для них є 19 вакансій.

Високий заробіток пропонують працедавці представникам будівельників:

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  • по сім варіантів зайнятості є для бетонярів, машиністів екскаватора, мулярів,
  • по три – для майстрів шляхових, малярів, машиністів автогрейдера, столярів, трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) господарства,
  • по дві вакансії для машиністів механічного котка,
  • по одній – для лицювальника-плиточника, монтажника-будівельника, монтажника будівельних машин та механізмів.

Окрім того, працедавці шукають п’ятьох скручувальників виробів кабельного виробництва, чотирьох операторів автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, двох укладальників-пакувальників. Стільки ж шукають слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, ізолювальника-плівочника, зварника, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, слюсаря-ремонтника, різальника скла, друкаря флексографічного друкування.

Для осіб із вищою освітою є вакансії для:

  • чотирьох агрономів,
  • двох інженерів з проєктно-кошторисної роботи,
  • двох інженерів-програмістів,
  • двох начальників відділення,
  • заступника начальника управління (самостійного) – начальника відділу,
  • головного інженера,
  • інженера з проєктування механізованих розробок,
  • інженер з ремонту,
  • інженера-проєктувальника,
  • інспектора кредитного,
  • начальника відділу кадрів,
  • начальника цеху,
  • фармацевта клінічного,
  • фахівця з режиму секретності,
  • програміста системного.

Бракує в області також лікарів, зокрема двох терапевтів, лікаря приймальної палати (відділення), нарколога, ортопеда-травматолога, психіатра, статистика, хірурга та хірурга-онколога.

Нагадаємо, впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних. Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн.

Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.

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