Кого шукають на зарплату 20 тисяч гривень: вакансії на Львівщині

Станом на середину лютого на Львівщині офіційно є чотири тисячі вільних вакансій. Серед них – 110 пропозицій з зарплатою понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівського обласного центру зайнятості.
Найбільше шансів знайти високооплачувану роботу є у водіїв – для них є 19 вакансій.
Високий заробіток пропонують працедавці представникам будівельників:
- по сім варіантів зайнятості є для бетонярів, машиністів екскаватора, мулярів,
- по три – для майстрів шляхових, малярів, машиністів автогрейдера, столярів, трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) господарства,
- по дві вакансії для машиністів механічного котка,
- по одній – для лицювальника-плиточника, монтажника-будівельника, монтажника будівельних машин та механізмів.
Окрім того, працедавці шукають п’ятьох скручувальників виробів кабельного виробництва, чотирьох операторів автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, двох укладальників-пакувальників. Стільки ж шукають слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, ізолювальника-плівочника, зварника, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, слюсаря-ремонтника, різальника скла, друкаря флексографічного друкування.
Для осіб із вищою освітою є вакансії для:
- чотирьох агрономів,
- двох інженерів з проєктно-кошторисної роботи,
- двох інженерів-програмістів,
- двох начальників відділення,
- заступника начальника управління (самостійного) – начальника відділу,
- головного інженера,
- інженера з проєктування механізованих розробок,
- інженер з ремонту,
- інженера-проєктувальника,
- інспектора кредитного,
- начальника відділу кадрів,
- начальника цеху,
- фармацевта клінічного,
- фахівця з режиму секретності,
- програміста системного.
Бракує в області також лікарів, зокрема двох терапевтів, лікаря приймальної палати (відділення), нарколога, ортопеда-травматолога, психіатра, статистика, хірурга та хірурга-онколога.
Нагадаємо, впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних. Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн.
Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка